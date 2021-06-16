Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 32,4’e yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), konut fiyatlarındaki değişime ilişkin istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,4, reel olarak ise yüzde 13,0 oranında arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 168,8

seviyesine yükseldi.

Yıllık fiyat artışı yeni konutlarda yüzde 35,6, yeni olmayanlarda yüzde 31,6 oldu.

İSTANBUL’DA 100 METREKARE DAİRE 652 BİN TL

Türkiye genelinde konutta birim fiyat metrekare başına 4225,5 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6521 TL, Ankara’da 3143 TL, İzmir’de 5109 TL oldu.

İstanbul’da 100 metrekare konut fiyatı ortalama 652 bin TL’ye ulaştı.



İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Nisan

ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1,5, 1,5 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,6, 29,8 ve 34,3 oranlarında artış gösterdi.

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