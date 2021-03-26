Korkmaz Enes Ergun Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurul toplantısında genel müdür yardımcılarından Korkmaz Enes Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken genel müdür olarak da görevi devraldı.

Ergun, Borsa İstanbul’da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

KATARLI YÖNETİCİ GELDİ

Borsa İstanbul’un önceki genel müdürü Hakan Atilla ay başında görevini bırakmıştı.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da yüzde 10’luk pay satın alan Katar Yatırım Otoritesi adına Ahmed Ali Al Hammadi ile Borsa İstanbul’da yüzde 80’lik paya sahip Türkiye Varlık Fonu’nun yeni genel müdürü Arda Ermut da yönetim kuruluna girdi.

Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 1997 yılında tamamlayan Korkmaz Enes Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamlayan Korkmaz Ergun, 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip. Çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yöneten Ergun, son olarak Borsa İstanbul’da Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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