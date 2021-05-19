Kripto para borsası Binance duyurdu: Devre dışı bırakılan işlemler aktifleştirildi

Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurmuştu. Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ETH ve ERC20 token çekme işlemleri ağ trafiğinin çok yüksek olması nedeniyle geçici süreliğine devre dışı bırakılmıştır” demişti.

TEKRAR AKTİFLEŞTİRİLDİ

Binance, saat 17:57’de yaptığı paylaşımda “ETH ve ERC20 token çekme işlemleri tekrar aktifleştirilmiştir Lütfen çekme işlemlerinizi blockchain ağ ücretlerinin normalin üstünde olduğuna dikkat ederek gerçekleştiriniz” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARALARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçen ay 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin’de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

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