Kripto para fonlarına rekor giriş

Dijital para yöneticisi Coinshares’in dün yayınladığı verilere göre, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyeyi gördü. Bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor.

Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolar giriş yapılmıştı.

Verilere göre, ilk çeyrekte kripto yatırımları, artışın yüzde 240 olduğu dördüncü çeyreğe kıyasla yavaşladı. Ancak Coinshares raporda, bunun “çeyreklik büyüme oranları oldukça değişken olma eğiliminde olduğundan yavaşlama trendinin göstergesi” olmadığını söyledi.

HAFTA BAŞINDA 2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Kripto para sektörünün piyasa değeri pazartesi günü 2 trilyon dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon dolardan fazla.

Coinshares verilerine göre, ilk çeyrekte 3.5 milyar dolar ile en fazla para girişi Bitcoin’e yapılırken, Bitcoin’i 765 milyon dolar ile Ethereum izledi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi Bitcoin, mart ayı ortasında 61.781,83 dolarla rekor seviyeye ulaştı ancak o zamandan beri dar aralıkta işlem görüyor. (Reuters)



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