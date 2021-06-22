Kripto paralar üzerinde Çin baskısı: Bitcoin ve Dogecoin’de sert düşüş

Çin’in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlamaları nedeniyle Bitcoin ve altcoinlerde düşüş sürüyor.

Çin'in kripto paralara yönelik yeni hamlelerinin ardından Bitcoin bir günde yüzde 4.2 değer kaybetti. Sabah saatlerinde 32 bin 240 dolar civarında işlem gören Bitcoin'in yanı sıra Dogecoin ve Ethereum gibi para birimlerinde de düşüş sürdü. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybederek 0.19 dolara geriledi.

ÇİN’DE YASAK TOPLANTISI

Çin Merkez Bankası, en büyük bankaların ve çevrimiçi ödeme platformu AliPay’in yetkililerini toplantıya çağırdığını açıkladı. Dün yapılan açıklamada toplantının amacının ‘kripto para birimi hizmetleri yasağı’nı yinelemek olduğunu ifade edildi.

Bitcoin'in değeri, geçen yılın hâlâ yüzde 200 üzerinde ancak 2021 Nisan ayına göre yarıya inmiş durumda. Dogecoin ise 2021 başından bu yana yüzde 3700 değer kazanmış olmasına rağmen son 6 haftada yüzde 74’lük bir kayıp yaşadı.

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