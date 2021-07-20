Kripto paralardaki belirsizlik, hükümetlerin dikkatini sabitkoinlere çekti

Nisan ayının ortalarında yaklaşık 65 bin dolarlık seviyeye ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin bugün 30 bin doların altını görerek haftalık yüzde 11’lik değer kaybına ulaştı. Bitcoin’in 3 aylık değer kaybı ise yüzde 50’nin üzerinde kaldı.

Belirli bir geleneksel para birimine veya bir emtiaya endeksli ama kripto paralarla benzer teknolojileri kullanan sabitkoinler, son zamanlarda ulusal ekonomilerin başındaki isimlerin odak noktasında yer alıyor.

Yatırımcılar için büyük riskler içeren kripto paralar, merkezi hükümetlerin mesafeli bir durduğu bir konu olurken sabitkoinlere (stablecoin) yönelik açıklamalar ise dikkat çekmeye başladı.

YELLEN VE POWELL SABİTKOİNLERE İLGİLİ

Dünyanın en güçlü mali düzenleyicilerinden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son zamanlarda ardı ardına sabitkoinlere odaklandıklarına ve bu alanda düzenleme ihtiyacı olduğuna dair açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmiş, kripto paralardansa sabitkoinlerin daha fazla ilgi çekebileceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de önceki gün, politika yapıcıların artan incelemesiyle karşı karşıya olan ve hızla büyüyen bir dijital para grubu olan sabitkoinlerde “kurumlar arası çalışmayı” görüşmek üzere önümüzdeki hafta düzenleyicilerle bir araya geleceğini duyurdu.

GELENEKSEL PARALARA ENDEKSLİ

Dolar başta olmak üzere çeşitli para birimlerine veya varlıklara endeksli olan sabitkoinler, aşırı oynak olan kripto para birimlerine nazaran endeksli olduğu para birimlerine veya varlıklara yakın değer kazanıp kaybettiği için daha güvenli olarak görülüyor.

Örneğin en popüler sabitkoin olan Tether, sürekli 1 dolar civarında işlem görüyor.

SABİTKOİNLERİN RİSKLERİ

Tether tarzı sabitkoinlerle ilgili en büyük soru işareti ise karşılık. Bu paralar dolara veya başka para birimlerine endeksli olduğu için piyasa hacimlerine yakın bir seviyede endeksli para birimlerinden teminat bulundurmaları gerekiyor. Bunun için ise çeşitli algoritmalar kullanıldığı belirtiliyor.

Yellen gibi yetkililer ise, sabitkoin şirketlerinden birinin iddia ettikleri rezervleri bulundurmaması durumunda bazı tüketicilerin korunamayacağı konusunda endişeli.

Mayıs ayına kadar 100 milyar dolar civarında sabitkoin işlemi yapıldığı belirtilirken dünyaca ünlü teknoloji devi Facebook da bu alana liderlik etmek isteyen kurumların başında geliyor. Tether ise 62 milyar dolarlık değeri ile bu piyasada açık ara başı çeken para birimi konumunda.

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