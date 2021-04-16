Merkez Bankası’ndan ‘kripto’ kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB), ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı bildirildi. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı belirtildi. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de kaydedildi.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.