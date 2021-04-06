Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini

2008’de ABD başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve “kriz kâhini” olarak anılan Nouriel Roubini, ABD’de hazine tahvili faizlerindeki yükselişin finansal piyasalara etkisi ve doların orta vadedeki değeri üzerine Bloomberg News kanalında değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de New York Üniversitesi’nde profesör olan Roubini, Hazine tahvili faizlerindeki yeni bir yükselişin, piyasalarda çalkantıya neden olacağını, daha çok hedge fonun ile aile ofisinin geçen hafta iflas eden Archegos Capital adlı hedge fon ile benzer bir yola girebileceğini söyledi.

‘AŞIRI RİSK ALDILAR’

Geçmişte ABD hükümetine danışmanlık da yapmış olan Roubini, gelişmiş ülkelerdeki düşük ve negatif faizler ile mali teşviklerin, yatırımcıları aşırı risk almaya ittiğini, döngüsel olarak düzeltilmiş fiyat kazanç oranlarının, 1929’da ve 2000’li yılların başındaki yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

“Yaygın olarak köpükler, balonlar, risk alımı ve kaldıraç görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla risk alarak aşırı kaldıraç kullanmış durumda ve bunlardan bazıları patlayacak” diyen Roubini, riskleri ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi aşması, enflasyonun dönüşü ve ABD ile Çin arasında bir sıcak savaş olasılığı olarak sıraladı.

İlginizi Çekebilir Kriz kâhini Roubini'den 10 gözlem

DOLARDA ORTA VADEDE YÖN AŞAĞI DOĞRU OLACAK

Son dönemde güçlense de orta vadede ABD dolarının, ABD ekonomisindeki ikiz açığın (cari açık ve bütçe açığı) genişlemesine bağlı olarak zayıflayacağını öne süren Roubini, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere dönük yaptırımların da dolar cinsi varlıklardan uzaklaşmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

Roubini, “ABD’de kısa vadede büyüme doları güçlendirse de, doların yönü zamanla aşağı inecek” dedi.

İlginizi Çekebilir Kriz kâhini Roubini doları zayıf ve güçlü kılan faktörleri yazdı

İlginizi Çekebilir Credit Suisse'te deprem: 4,7 milyar zarar açıklandı, iki yönetici gitti

İlginizi Çekebilir Uluslararası piyasalar Archegos Capital'in iflasını konuşuyor