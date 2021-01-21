Küba corona aşısından 100 milyon doz üretecek

Küba'da corona virüsüne karşı “Soberana 02” adlı aşıyı geliştiren Finlay Enstitüsü, 2021'de 100 milyon doz üretim yapılacağını açıkladı.

Aşının hem Küba'da hem de Venezuela, İran, Vietnam, Pakistan ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu diğer ülkelerde kullanılacağı belirtildi.

‘YURT DIŞINDAN DA YOĞUN TALEP VAR’

Küba'da aşının ücretsiz uygulanacağı kaydedilirken, diğer ülkelere satış fiyatının ne kadar olacağı duyurulmadı.

Telesur'un haberine göre, Finlay Enstitüsü Direktörü Vicente Verez, dün yaptığı açıklamada “Üretim kapasitemizi yeniden organize ediyoruz çünkü gerçekten çok yoğun talep var, kendimizi hazırlamamız gerekiyor” dedi.

Küba'da Soberana 02 dışında test aşamasında olan Soberana 01, Abdala ve Mambisa adlı üç corona aşısı daha bulunuyor.

Testlerde en ileride olan Soberana 02 adlı aşı, faz 2 aşamasında. Aşının Faz 2 testlerine yaşları 19 ile 80 yaş arasında değişen toplam 900 kişinin katılacağı belirtildi.

Soberana 02 aşısının testlerinde İtalya ve Kanada ile iş birliği yapan Küba, aşının yeni mutasyonlara karşı etkinliğini de değerlendiriyor.

VAKA VE ÖLÜ SAYISI DÜNYA ORTALAMALARININ ÇOK ALTINDA

10 milyon nüfuslu Küba'da sıkı önlemler sayesinde vaka sayısı 19 bin, ölü sayısı ise 180 ile dünya ortalamalarının çok altında kaldı.

Aşının üretildiği laboratuvarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Verez, diğer ülkelere satışta uluslararası ilaç şirketleri gibi önceliklerinin para olmayacağını vurguladı.

Küba, ABD’nin sert ambargosuna rağmen sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla da adını duyuruyor.