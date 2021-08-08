Küba’da küçük ve orta ölçekli özel işletmelere izin verilecek

İşletmelerin devlet mülkiyetinde olduğu Küba'da küçük ve orta büyüklükteki şirketlere özel işletme izni tanınacağı açıklandı.

SOZCU.COM.TR

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Pandemi ve abluka nedeniyle ekonomisi zor günler yaşayan Küba, ekonomik reformlarına hız verdi.

İşletmelerin devlet mülkiyetinde olduğu ülkede Devlet Konseyi, geçtiğimiz günlerde Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) özel işletme izni tanıyacağını açıkladı.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE İZİN

Yeni kurallara göre, Küba’da mikro-küçük ve orta ölçekli işletmeler özel şirket olarak faaliyet yürütebilecek. İşletme büyüklüğünün çalışan sayısına göre hesaplandığı ülkede en fazla 100 çalışanı olan işletmelere izin verilecek.

Komünist Parti tarafından yönetilen Küba’da KOBİ’ler işçi sayısına göre sınıflandırılıyor. 1-10 arası işçi çalıştıran işletmeler mikro, 11-35 arası işçi çalıştıranlar küçük, 36-100 arası işçi çalıştıran işletmeler ise orta olarak anılıyor. Halihazırda 600 bin Kübalı’nın özel sektörde çalıştığı tahmin ediliyor, bu da işgücünün yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Birçok özel işletme, pandemiden ağır şekilde etkilenen turizm endüstrisinde faaliyet gösteriyor.

EKONOMİ BAKANI: SAHİP OLDUKLARIMIZI ORGANİZE EDECEĞİZ

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez, Küba televizyonunda Mesa Redonda programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fernandez, “İlk KOBİ’ler, kendi işine sahip olanlar tarafından yürütülen mevcut işletmelerden oluşturulacak. Bu deneyime hangi kuruluşların katılabileceğine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Ülke öncelikleri her zaman temel odak noktamız” dedi.

Ekonomi Bakanı, devam eden yeniden yapılanmaya atıfta bulunarak, “İlk adım, halihazırda sahip olduklarımızı organize etmektir” dedi.

“AŞILAMAYACAK SINIRLAR VAR”

Devlet Konseyi oturumu sırasında konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise, Küba’nın ekonomik modelini güncellemek için sağlam adımlar atıldığını söyledi.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, Haziran ayında yaptığı bir konuşmada Küba’nın aşılamayacak sınırları olduğunu ve izin verilen özel faaliyetlerin çok ileri gitmesine izin verilmeyeceğini söylemişti.

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