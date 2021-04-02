Kültür balıkçılığının lokomotifi Muğla’dan 67 ülkeye balık

Bin 479 kilometre kıyı uzunluğu olan Muğla, kara ve denizde üretilen kültür balıkçılığı ile birlikte deniz ve göllerdeki dalyan balıkçılığında Türkiye lideri. 2020 yılı Türkiye deniz balıkları üretiminin yüzde 42'si ile su ürünleri ülke ihracatının yüzde 40'ı Muğla'da sağlanıyor. Muğla, 2019 yılında 129 bin 973 ton üretim ile Türkiye birincisi oldu. 67 ülkeye 74 milyon 891 bin 430 kilo çipura, levrek, alabalık ve sarıağız ihraç edilerek 373 milyon 490 bin dolar gelir elde edildi.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Bozan, Muğla'nın, ülkemizdeki kültür balıkçılığı üretiminin en fazla ve yoğun yapıldığı ilimiz olduğunu belirtti.

90 BİN TON BALIK

Bozan, “Türkiye'nin deniz balıkları üretimi 2019 yılında 256 bin 930 ton iken, Muğla 108 bin ton deniz balıkları üreterek yüzde 42'sini gerçekleştirdi. 2020 yılında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere toplamda 50 ülkeye yaklaşık 77 bin 670 ton ihraç edilerek, 409 milyon 190 bin dolar döviz elde edilirken ihracatın yüzde 40 Muğla'dan sağlandı. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri açık denizlerinde balık üretimi 2 alanda ve 109 kilometrekarelik deniz yüzeyinde toplamda 90 bin ton deniz balığı üretimi yapılıyor” dedi.

80 ÇALIŞANI VAR

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde 1971 yılında kurulan Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) 54 bin dekarlık alana sahip. 500 ortaklı kooperatifin şu anda 80 çalışanı bulunuyor. 1986- 2002 yılları arasında yöneticilik yaptıktan sonra görevden ayrılan fakat kötü gidiş nedeniyle kayyuma teslim edilmemesi için 2017 yılında tekrar göreve geldiğini belirten Başkan Arif Yalılı, “Kooperatifimiz 700 üyeye ulaştığı dönemde 2002'de yeter artık diyerek görevden ayrıldım. Fakat gidişat kötü oldu ve üye sayımız 500'e kadar indi. Kooperatif kapatılmak durumundaydı tekrar görev aldık. Borçları kapattığımız gibi şu anda 3 milyonluk yatırımımız var. Yıllık üretimimiz 800 tona ulaştı” dedi.

TARLA BALIKÇILIĞI YAPIYORUZ

Gökova Körfezi'nde 5 koyun balıkçılığa kapatılmasının ardından Milas'ta tarla balıkçılığı yapmaya başlayan İrfan Yıldırım, “Kıyılardaki çiftlikler 2005-2010 yılları arasında denizi kirlettiğimiz gerekçesiyle kapatıldık. UNESCO bu kararın yanlış olduğunu belirtmesine rağmen tekrar açılmamıza izin verilmedi. Havuzlarda taban suyu olup tuzluluk oranı yüksek, bol oksijen ve mineralli saf yer altı suyu kullandığımız için burada yetişen balıklar lezzetli ve besin değeri çok yüksek. Ortalama bir işletmenin aylık elektrik maliyeti 29-25 bin lira civarında olup en büyük sıkıntımız. KDV indirimi yapılmasını istiyoruz” dedi.

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