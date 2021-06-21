Kuraklık arıcılık sektörünü de etkiledi

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kuraklıktan arıcılar da etkilendi. Yağış yağmaması sonucu bitkilerin kuruması nedeniyle yıllık 3 bin 600 ile 4 bin ton civarında bal üretimi yapılan Diyarbakır’da bu yıl bal üretimi çok büyük düşüş yaşandı. SÖZCÜ’ye konuşan ve kuraklıktan dolayı bal yüzde 40 rekoltenin düştüğünü belirten Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahri Saylak Ar, dünyada arıcılık konusunda ülkemiz dünya ikincisi olmasına rağmen geçen yıl yarım kapasite bal aldık diye kaydetti.

“2021 YILINDA ŞU ANA KADAR HİÇ BAL ÜRETİMİ YAPILAMADI”

Bölgede meydana gelen kuraklıktan dolayı bal üretiminde büyük sıkıntıların olduğunu belirten Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahri Saylak Ar şöyle konuştu:

“Kuraklık nedeniyle yüzde 40 rekolte düşüşü meydana geldi. Yaşanan düşüşten dolayı Muğla ve çevresi olarak çam balı hiç üretilememiş ve stoklardaki ballar piyasaya sunulmuştur. Çam balı konusunda ihracatta çok istek olmuş fakat ihtiyaçlar karşılamadığı gibi çam balı ihtiyacı da yurt içinde tüketilmiştir. Diyarbakır'da arıcılık işiyle uğraşan bine yakın üreticimiz var.

2019 yılına kadar 3 bin 600 ton ile 4 bin ton arası rekolte vardı ve arıcılarımız geçimini sağlıyorlardı. 2020 yılı yıllık ürün kaybı oldu. 2021 yılında şu ana kadar hiç bal alınmamıştır oysa 2003 yılından beri Arıcılar birlik başkanıyım. Hiçbir yıl kuraklık bu kadar bizi etkilemedi.

Türkiye genelinde 79 bin arıcılık işletmesi var. Geçen yıldan beri arıları besliyoruz ilkbaharda başlamak üzere sonbaharda il il gezerek baharı takip ederek florası zengin olan illerde yörelerde bal almak ama şu ana kadar bir damla bal alınmadı.

Dünyada arıcılık konusunda ülkemiz dünya ikincisi olmasına rağmen geçen yıl yarım kapasite bal aldık bu yıl hiç alamadık arıları beslemekten yorulduk ekonomik olarak besleyemez hale geldik. Elimizdeki arıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu vesileyle arılarımızı besleyemezsek 2022 yılına çıkaramayacağız. Kuraklıktan çok etkilendik üreticilerimizin yüzde 50'si tarım ile de uğraşmaktadır.

Ekin de gelmediği için üretici arısını besleyemez duruma gelmiştir. Devlet desteği olmazsa bu sektör çok etkilenecektir arıcılık bir sektör haline gelmiştir. Eldiven yapan, maske yapan, mum üreten, körük imalat eden, kovan yapan, çıta yapan yerlerde bu durumdan etkilenmiştir.”

“ÜRETİCİLERİ BU SEKTÖRDEN KÜSTÜRMEYELİM”

Devletten bir sefere mahsus kovan başı 50 ile 100 TL arasında bir destek beklediklerini belirten Ar, “Aksi halde bu arıcılık sektörü çok büyük zarar görecek ve üreticiler aracılığı bırakmak zorunda kalacaktır. Ülkemiz arıcılığa uygun olan bir ülke florası ile mevsimler ile balıyla fakat böyle giderse arı popülasyonu düşecektir. Bu dönem maalesef girdi maliyetleri yüzde 70 artmıştır. Bunu karşılamak bir tarafa balın da olmayışı işin içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Arıcılık sektöründe emek veren üreticilerimize destek verilirse bu sektörü de canlandırmış olacağız. Yetkililerden dileğimiz bizi de dikkate alsınlar, Türkiye'de 79 bin işletme var ve bunlar ekmeklerini arıdan kazanmaktadırlar. Bu sektöre de sahip çıkalım bu sektörde canlandıralım yapmış olduğu işten küstürmeyelim. Pandemiden dolayı sayın cumhurbaşkanımıza sayın tarım bakanımızdan sayın içişleri bakanımızdan faaliyetlerimizi kısıtlama getirmeden yaptığımız için arıcılarımız adına onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.