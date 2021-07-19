Kuraklık ve seller emIsyon kaynaklı

Yaz aylarında görülen tarihi yüksek sıcaklıkların yanı sıra, Almanya gibi bölgelerde yaşanan sel felaketi, bilim insanlarını endişelendirdi. Küresel ısınmanın beklenen sonuçları olan bu doğa olaylarının daha ileri yıllarda yaşanacağı hesaplanıyordu. Ancak Kuzey Amerika'dan Orta Asya'ya kadar görülen sel, orman yangınları ve kuraklık gibi iklimsel felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

DAHA AŞIRI OLACAK

Avrupa Hava Tahminleri Merkezi Uzmanı Carlo Buontempo, “İklim değişikliği ile birlikte tüm hidro-meteorolojik aşırılıkların daha aşırı hale gelmesini bekliyoruz. Almanya'da gördüklerimiz bu eğilimle büyük ölçüde tutarlı” dedi.

The Guardian'da yer alan analize göre, yaşanan iklimsel olaylar, insan kaynaklı bozulmanın aşırı hava koşullarını tahmin edilenden daha da kötüleştirdiği korkusunu artırıyor.

İklimciler “Eşik aşıldı” endişesini taşıyor

İklim bilimciler, insan kaynaklı emisyonların daha fazla sel, sıcak hava dalgası, kuraklık, fırtına ve diğer aşırı hava olaylarına neden olacağını uzun zamandır tahmin ediyorlardı. Ancak son ani artışlar, bilim insanları arasında “Acaba eşik aşıldı mı” endişelerini de beraberinde getirdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde iklim bilimcisi olarak çalışan Daniel Swain, bu yaz ABD'de çok sayıda rekor kırıldığını ve artık bu durumun medyanın ilgisini daha az çektiğini söyledi. Swain, “ABD genellikle ilgi odağı oluyor, ancak Kuzey Avrupa ve Sibirya'da da olağanüstü sıcaklık olayları gördük. Bu yerel bir ucube olayı değil, kesinlikle tutarlı bir küresel kalıbın parçası” dedi.