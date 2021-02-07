Kuraklık zeytinyağı fiyatlarını da vurdu

Akhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, ayçiçeği yağı ile zeytinyağı arasındaki fiyat farkının kapanmasının zeytinyağı fiyatlarını tetiklediğini, bunun yanında hasat zamanı yüksek miktarlarda dökme zeytinyağı ihracının ve ülkelerin stokçuluğa yönelmesinin de fiyatları etkilediğini belirtti.

YÜZDE 110 ARTIŞ

Alhat, sadece zeytinyağı fiyatlarında değil, dünyadaki bütün bitkisel yağ fiyatlarında bu sene yaklaşık yüzde 110'lık bir artış yaşandığını söyledi. Akhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alhat fiyatlardaki artışın devam edebileceğini ifade etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin, stok yarışına girdiğini ifade eden Alhat'a göre; dökme zeytinyağı ihracatındaki artış nedeniyle ileriki dönemlerde zeytinyağı fiyatları daha da artacak.

BİR SENEDE 14 LİRALIK FARK

Bu sene dünya zeytinyağı ihracat hareketliliğinin yüzde 20 arttığını belirten Alhat, ‘'Ülkelerin stoklarını artırma çabası zeytinyağının litre fiyatını yükseltti. Geçen sene litresi 16 lira olan zeytinyağının üretici fiyatı bu sene 25-30 liralara çıktı. Bu rakamların bir de market rafına yansıması var'' dedi. Ayçiçek yağı ile zeytinyağı arasındaki farkın kapanması da zeytinyağı fiyatlarını tetikledi.