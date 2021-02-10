Kurda oynaklığı gidermenin tek yolu riskleri düşürmek

Toplumun bir kesiminin döviz kurları veya faiz yükselirken bir kesiminin de kur veya faiz düşerken kazandığını dile getiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, döviz kurları ve faizlerin fazla değişmediği dönemlerde ise üretimde olan kesimlerinin kazançlı çıktığını dile getirdi. Eğilmez, blogunda döviz kurlarında ve faizlerde yaşanan dalgalanmalar sırasında kimlerin kazanıp kimlerin kaybettiğini analiz etti.

Kur ve faizin fazla oynamamasının ekonomi için en ideal durum olduğunu belirten Eğilmez, bu oynaklığı gidermenin tek yolunun da ekonominin risklerini düşürmekten geçtiğini vurguladı. “Riskler düşerse, kurun oynaklığı azalır dolayısıyla enflasyon düşer. Enflasyon düşünce de faiz de düşer” ifadelerini kullanan Eğilmez, Türkiye'nin bunu 2001-2009 yılları arasında başardığına işaret ederek, “Çözüm yolu: Riskleri düşürmektir” dedi.

SICAK PARA ETKİSİ

Eğilmez, kur yükselirken döviz alan ve düşmeden satan yerli tasarruf sahibinin kazandığını, sıcak para yöneticilerinin ise kur yüksekken gelip, kur düşünce giderek kazançlı çıktığını söyledi. Eğilmez, “Son günlerde kurdaki düşüşte sıcak paranın ciddi etkisi var. Türkiye, sıfıra yakın faizle kendi ülkelerinden kredi alıp buraya gelen ve kısa sürede ciddi kazanç elde edip gidenlerin yaptığı carry trade (düşük faiz getiren bir para birimi ile borçlanıp, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırım yapmak) denilen işlemler için ideal bir ortam sunuyor. Onlar kazanıyor, biz de yabancı fonlar geliyor kur düşüyor diye seviniyoruz” değerlendirmesini yaptı.