Küresel altın üretimi 12 yıl sonra ilk kez düştü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düşüş gösterdi.

Kuruluşun verilerine göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 3.200 tonla 2019 yılındaki 3.300 tona göre yüzde 3 civarında düşüş gösterdi.

Üretimin azalmasında temel olarak pandemi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan kısıtlamalar etkili oldu.

İLK SIRADA ÇİN VAR

2020 yılında Çin, 380 ton civarında altın üreterek dünyanın en büyük üreticisi konumunda yer aldı.

Çin’in ardından 320 tonla Avustralya, 300 tonla Rusya ve 190 tonla ABD geldi. En çok altın üreten 10 ülkenin 9’unun üretimi azalırken Çin’in üretimi ise yatay seyretti.

İlginizi Çekebilir Altın fiyatları yükseldi; çeyrek, yarım ve tam altın üretimi sert düştü