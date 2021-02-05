Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Küresel altın üretimi 12 yıl sonra ilk kez düştü

Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan kısıtlamalar etkisini gösterdi. Küresel altın üretimi 12 yıl sonra ilk kez düştü. 2020 yılında Çin, 380 ton civarında altın üreterek dünyanın en büyük üreticisi oldu.

Güncellenme: 08:36, 05/02/2021
Haberler Ekonomi
Küresel altın üretimi 12 yıl sonra ilk kez düştü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düşüş gösterdi.

Kuruluşun verilerine göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 3.200 tonla 2019 yılındaki 3.300 tona göre yüzde 3 civarında düşüş gösterdi.

Üretimin azalmasında temel olarak pandemi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan kısıtlamalar etkili oldu.

İLK SIRADA ÇİN VAR

2020 yılında Çin, 380 ton civarında altın üreterek dünyanın en büyük üreticisi konumunda yer aldı.

Çin’in ardından 320 tonla Avustralya, 300 tonla Rusya ve 190 tonla ABD geldi. En çok altın üreten 10 ülkenin 9’unun üretimi azalırken Çin’in üretimi ise yatay seyretti.

İlginizi ÇekebilirAltın fiyatları yükseldi; çeyrek, yarım ve tam altın üretimi sert düştüAltın fiyatları yükseldi; çeyrek, yarım ve tam altın üretimi sert düştüİlginizi ÇekebilirAltın fiyatları tepe taklak oldu! İşte düşüşün nedeniAltın fiyatları tepe taklak oldu! İşte düşüşün nedeni