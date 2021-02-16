Küresel fon yöneticilerinin nakit seviyeleri 2013 yılına döndü

Bank of America’nın fon yöneticileriyle yaptığı Şubat ayı anketine göre yatırımcıların portföylerindeki nakit miktarı 2013 yılında Fed’in para politikasını sıkılaştırma sinyalini vermesiyle piyasalarda başlayan çalkantı döneminin hemen öncesinden beri en düşük seviyeye indi.

Anket aynı zamanda yatırımcıların büyük kesiminin ekonomik görünüme dair iyimser olduğuna da işaret etti.

Dünya hisse piyasaları merkez bankalarının destekleyici para politikası ve başlıca ülkelerin corona virüsünden zarar gören ekonomilerine ivme katmak için artırdığı harcamalardan destek bularak yükseliyor. Borsalar bu yıl art arda yeni rekorlar kırdı.

Toplam 645 milyar dolar varlığı yöneten 225 fon yöneticisinin katıldığı BofA anketine göre yatırımcıların yüzde 91’i ekonominin daha da güçleneceğini öngördü.

BofA’nın baş yatırım stratejisti Michael Hartnett bankanın müşterilerine gönderdiği notta, “Kötümser olmak için tek sebep.. kötümserlik gerektirecek hiçbir sebebin var olmaması” ifadesini kullandı.

MART 2013’TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Ankete göre fon yöneticilerinin portföyündeki nakit seviyesi yüzde 3.8 ile Mart 2013’ten beri en düşük seviyeye geriledi. Fed, küresel finansal kriz ile 2008 yılında başlattığı aşırı gevşek para politikasını kısmaya başlayacağının sinyalini Mart 2013’ten iki ay sonra vermiş, bu da piyasalarda çalkantıya sebep olmuştu.

Yatırımcılar 5-11 Şubat’ta yapılan ankete göre 2013’teki gibi bir olayın yaşanmasını portföyleri üzerindeki ikinci büyük risk olarak görüyorlar. Yatırımcıların en büyük endişe kaynağı ise corona virüsüne karşı başlayan küresel aşılamanın takviminde meydana gelebilecek değişiklikler.

Bu risklere ve piyasalar genelindeki yükselişe rağmen ankete katılanların sadece yüzde 13’ü varlık fiyatlarında balon oluştuğundan endişe duyuyor.

Katılımcıların yüzde 53’ü ABD hisse piyasasının yükseliş trendinin son aşamasında olduğunu, yüzde 27’si ise erken bir aşamasında olduğunu düşüyor. (REUTERS)