Küresel gıda fiyatları 7 yılın, bitkisel yağ fiyatları 10 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatlarında artış devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artışla 118,5 puana yükseldi.

Dolar cinsinden ihracat fiyatları üzerinden hesaplanan gıda fiyatları endeksinde martta, bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 24,6 oldu.

Bu seviye Haziran 2014 sonrasında kaydedilen en yüksek seviye olurken, endeksteki artış üst üste 10. ayda da devam etmiş oldu.

Martta genel endeksteki artışta, 3 alt endeks olan bitkisel yağlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

Diğer iki alt endeks olan tahıl ürünleri ve şekerde ise fiyat düştü.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI SIÇRADI

Martta bitkisel yağ fiyatları endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8 artışla, en çok artış gösteren alt endeks oldu. Yağ fiyatları endeksinde, Haziran 2011 sonrasındaki en yüksek seviye görülmüş oldu.

Bitkisel yağ endeksinde son bir yıldaki artış oranı yüzde 86,2 oldu.

FAO tarafından yayımlanan bültende, bitkisel yağ fiyatlarında son dönemde görülen yükselişlerin, palmiye, soya, kolza ve ayçiçeği yağı fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Palm yağı fiyatlarındaki artışın, stoklardaki azalış ve ithalat talebindeki artıştan, soya yağı fiyatlarındaki artışın biodizel yakıt sektörünün artan talebinden, kolza ve ayçiçeği yağlarındaki artışın ise arz sorunlarından kaynaklandığı aktarıldı.

Bitkisel yağ fiyatlarındaki artış, Türkiye'de de son dönemde dikkat çekiyor. Bitkisel yağlarda Türkiye'de son bir yılda yüzde 100'ü artan fiyat artışları yaşandı.

TÜİK’E GÖRE AYÇİÇEK YAĞIDAN YILLIK ARTIŞ YÜZDE 59,6

TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki son bir yılda tam yüzde 59,6 artışla 17,50 TL'ye ulaştı. Yıllık artış oranı, mısırözü yağında yüzde 54,9, zeytinyağında yüzde 34,2 oldu.

Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, “bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar” sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 69,7 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artmaya devam edebileceğine işaret ediyor.