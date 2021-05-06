Küresel gıda fiyatları 7 yılın zirvesinde: 11 aydır artıyor

Pandemide milyarca insanın geliri düşerken, küresel gıda fiyatlarında artış devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışla 120,9 puana yükseldi.

Dolar cinsinden ihracat fiyatları üzerinden hesaplanan gıda fiyatları endeksinde nisanda, bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 30,8 oldu.

11 AYDIR YÜKSELİŞTE

Bu seviye Mayıs 2014 sonrasında kaydedilen en yüksek seviye olurken, endeksteki artış üst üste 11. ayda da devam etmiş oldu.

Nisanda genel endeksteki artışta, şeker fiyatlarındaki sert yükseliş etkili oldu. Bitkisel yağ, et, süt ve tahıl ürünlerinde de artışlar kaydedildi.

Birçok ülkenin parasal ve mali genişlemeye gitmesi, küresel talepteki artış, üretici ülkelerin ihracat kısıtlamaları, artan stoklama ve arz sorunları, gıda fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI BİR YILDA İKİYE KATLANDI

Bitkisel yağ fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Bu ayki artışta soya, kolza ve palm yağındaki artışlar etkili oldu. Ayçiçek yağı fiyatları ise aylık bazda geriledi.

Bitkisel yağ fiyatlarındaki yıllık artış oranı, nisanda yüzde 99,5'e yükseldi.

Mayıs 2021 sonrasındaki en yüksek fiyat seviyesine yükselen bitkisel yağlar, küresel gıda fiyatları endeksinde yer alan beş temel ürün grubu arasında fiyatı yıllık olarak en çok artan grup oldu.

ŞEKER FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 3,9 ARTTI

Nisanda beş temel üründe aylık bazda en fazla artış, yüzde 3,9'luk oranla şekerde oldu. Şekerde yıllık fiyat artışı ise yüzde 60'ı aştı.

Şeker arzına dair endişeler artarken talepteki artış, fiyatları yükseltti.

Et fiyatları endeksi, nisanda yüzde 1,7 arttı. Ette yıllık fiyat artışı, yüzde 5,1 oldu.

Süt ürünlerinde aylık fiyat artışı yüzde 1,2 olurken, yıllık artış oranı yüzde 24,1'e ulaştı.

Tahıl ürünlerinde ise artış, aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 26 oldu.

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