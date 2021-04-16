Kurumlar Vergisi yükseltildi

Kurumlar Vergisi 2021 yılında yüzde 25, 2022 yılında ise yüzde 23 olarak uygulanacak. Bu madde, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yasanın Resmi Gazete’deki yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

Uygulama, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerle başlayacak.

Kurumlar Vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanmıştı.

HİZMET SEKTÖRÜNE PRİM VE ÖDEME DESTEĞİ

TBMM’de kabul edilen teklifte, ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması da yer alıyor. Nakdi ücret desteği alan kişiler için de günlük destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Bu düzenleme, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerini kapsıyor.

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