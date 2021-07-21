Liderlere çevre için ‘ciddileşin’ çağrısı

Kuraklık, aşırı sıcaklık ve sellerin artışıyla birlikte küresel ısınma dünyanın gündemine daha fazla girmeye başladı. Enerji kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 80 sebebi olan G20 ülkelerinin liderlerine, en büyük 25 rüzgar enerjisi şirketinin CEO'su mektup yazarak acil adım atmaları konusunda çağrıda bulundu.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) CEO'su Ben Backwell imzasıyla yayınlanan mektupta, G20 liderlerinin dünyanın enerji sistemini dönüştürmek için gereken güce sahip oldukları vurgulanırken, Paris İklim Anlaşması hedefleri hatırlatıldı. Ülke liderlerine yenilenebilir kaynaklar ve temiz enerji çözümü konusunda “ciddileşmeleri” çağrısında bulunuldu. Bu noktada rüzgar enerjisinin önemine dikkat çekilen mektupta, ülkelerin rüzgar potansiyelinin olduğu ve bunun yeterince kullanılmadığı kaydedildi. Bu hızla gidilmesi durumunda, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) “2050 karbon nötr” hedefinde belirtilen rüzgar kapasitesinin yarısının da altında kalınacağı aktarıldı.

HEDEFLERE ULAŞILAMAZ

GWEC CEO'su Backwell, özellikle son 20 yılda rüzgar enerjisi maliyetlerinin gerilediğini hatırlatırken, bu alana yapılacak yatırımlarla ekonomiye de katkı sağlanacağını ifade etti. Backwell, G20 ülkelerinde kararlı ve acil politika değişikliği olmadan hedeflere ulaşılamayacağını söyledi.

Hükümetler rüzgar enerjisini teşvik etmeli

Dünya ekonomisine yön veren G20 ülkelerinin rüzgar enerjisi konusunda atması gereken adımlar, GWEC'in liderlere yazdığı mektupta tek tek sıralandı. İlk olarak rüzgar enerjisi yatırımlarının ülke içinde teşvik edilmesi gerektiğinin vurgulandığı mektupta, hükümetlerin temiz enerji konusunda daha net hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Şebeke ve iletim dahil olmak üzere altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde ilerletilmesi gerektiği ifade edilirken, yasal düzenlemelere de dikkat çekildi.