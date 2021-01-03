Limanları özelleştirdiler ama kirasını almadılar

Özelleştirilen bazı liman ve tesisler için şirketlerden tahsil edilmesi gereken kira ve devlet paylarının alınmadığı ortaya çıktı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin (TDİ) 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, işletme hakkı devri yoluyla kiraya verilen İzmir'deki tarihi Konak Pier Tesisleri ile Ordu Limanı'ndan yıllarca kira parasını alamadığını tespit etti. Tahsilatlar zamanında yapılmadığı için işin çıkmaza girdiğine işaret eden Sayıştay, özelleştirilen limanların yönetimine devleti temsilen personeli göndermesi gerektiği halde TDİ'nin bunu yapmadığını da belirledi.

TARİHİ BİNA GİTTİ

Sayıştay'a göre, İzmir'de 1867'de yapılan Konak Pier 1996'da işletme hakkı devri yoluyla İzmer İnşaat Sanayi ve Ticaret Turizm A.Ş.'ye kiraya verildi. Şirket her yıl 62 bin 500 dolardan aşağı olmamak üzere kira ödeyecekti ancak 2019 yılı itibarıyla 14 milyon 365 bin 956 liralık alacak tahsil edilemedi.

Ordu Limanı da 1997'de 30 yıllığına gelir paylaşımı yöntemiyle devredildi. Sözleşmeye göre limandan elde edilecek yolcu, yük, araç taşıma, hizmet ve tatlı su satışları, yükleme boşaltma hizmetleri, ardiye, terminal hizmetleri gibi bir dizi hizmetten elde edilecek gelirler devlete ödenecekti. Ancak firma TDİ'ye yapması gereken ödemeleri yapmadı.

TDİ İSKELELERİNİ İDO KULLANMIŞ

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bazı iskelelerin amacına aykırı kullanıldığı uyarısında da bulundu. Beşiktaş, Kuzguncuk, Büyakada, Eski Kadıköy, Moda, Eminönü 1, Sirkeci Rıhtım, Yeni Kadıköy gibi büyük iskelelerin taşımacılıkta kullanılması şartıyla devredildiği halde bazılarının yeme-içme, ofis ve hediyelik eşya satışı için kullanıldığını belirten Sayıştay, özel sektöre devredilen İDO'nun da iskeleleri kafe, restoran, ofis ve personel otoparkına dönüştürdüğünü bildirdi.