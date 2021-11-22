LPG’ye bir zam daha

LPG otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki rekor değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak bugün LPG’de bir fiyat artışı daha yaşandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ın (EPGİS) açıklamasına göre otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı

EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogazda 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

BİR AYDA DÖRT ZAM

Bu zamla birlikte Kasım ayı içerisinde LPG’ye dördüncü kez zam gelmiş oldu. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 19 Kasım’da ise 45 kuruşluk zam gelmişti. Buna göre son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 2,31 TL oldu.

Zammın ardından litre fiyatı otogazda İstanbul'da 7,38'den 7,54’e, Ankara'da 7,45 TL'den 7,64 TL’ye, İzmir'de 7,47 TL'den 7,66 TL’ye yükseldi.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta yapılan zamla birlikte motorinde fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükseldi.

Benzinde ise litre fiyatı geçtiğimiz hafta yapılan son zamla İstanbul’da 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselmişti.

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