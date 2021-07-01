Lübnan’da 500 bin yoksul aileye 556 milyon dolarlık destek

Lübnan parlamentosu, yoksul ailelere ön ödemeli kart dağıtılmasını öngören bir yasayı kabul etti.

Halihazırda ekonomik ve politik sorunlarla boğuşan Lübnan’da parlamento, yoksul ailelere maddi destek sağlama amacıyla nakit desteği yapılmasını onayladı.

500 BİN AİLEYE ÖDEME

Lübnan’da dün parlamento, yaklaşık 500 bin yoksul aileye bir yıl boyunca ayda yaklaşık 93 dolar verecek bir ön ödemeli kart sistemine onay verdi.

Toplamda 556 milyon dolarlık bir ödeme yapılması planlansa da bu finansmanın tamamının nasıl karşılanacağı hâlâ belirsiz.

Bloomberg’in haberine göre, 180 bin ailenin ihtiyaçlarının finanse edileceği 246 milyon dolarlık bir Dünya Bankası programına imza atan Lübnan’da halihazırda 70 bin aile de Avrupa Birliği destekli bir programdan faydalanmaya devam ediyor.

Lübnan Gazetesi Daily Star ise yasanın nedeninin ‘sosyal patlama korkusu’ olduğunu iddia etti.

HÜKÜMET KRİZİ SÜRÜYOR

Son yılların en büyük mali kriziyle karşı karşıya olan Lübnan’da politikacıların yeni bir hükümet kuramaması nedeniyle IMF ile yeniden görüşmelerin başlaması için gereken reformlar hayata geçirilebilmiş değil.

Geçtiğimiz yıl, Lübnan, ülke tarihinde ilk kez temerrüt ilan etmiş ve 30 milyar dolarlık dış borcunu askıya almıştı. Lübnan lirasının çöküşü, ülkedeki yüksek işsizlik ve yüksek enflasyonla boğuşan ülkede nüfusun yarısından fazlasının yoksullukla mücadele ettiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Lübnan nüfusunun yüzde 55’inin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtmişti.

BANKAYI BASTILAR

Öte yandan, ülkedeki ekonomik sorunlar, ilginç olaylara da neden oluyor.

Pazartesi akşamı Lübnan’da faaliyet gösteren Swiss Bank’ın Beyrut’taki genel merkez binasını basan 100 kişilik bir grup, kapalı hesaplara girmeye ve buralardan Türkiye’deki hesaplara para aktarmaya çalıştı. Çıkan olaylarda üç banka çalışanı yaralandı.

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