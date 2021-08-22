Lüks araç kiralayarak 2 yıllık itibara 2 milyon lira

İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü, 2 yıllığına 2 milyon lira ödeyerek lüks araç kiralayacak. 6’sı binek toplam 15 adet aracı kapsayan kiralama ihalesinde araçların en az 2020 model olması istendi.

ALI EKBER ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konuyu TBMM gündemine getiren CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Milyonlarca lira kiralama bedeli ödeyene kadar gençlerimize istihdam yaratacak bir tane fabrika kurun” dedi.

FABRİKA KURSAYDINIZ

Araç kiralama ihalesinin belgesini de paylaşan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Bu ne lüks tutkusudur? Memlekette İller Bankası'nın hizmet vereceği araç mı kalmadı?” dedi ve şunları söyledi: “Adana, 30 büyükşehir içinde en az yatırım alan, tüm değerleri ve kamu arazileri birer birer satılan, iktidarın unuttuğu bir ilimiz haline geldi. Araç kiralayacağız diye 2 milyon lira verileceğine, gençlerimize istihdam yaratacak, evlerine ekmek götürmelerini sağlayacak fabrika kurulabilirdi.”

Makam arabası cenneti olduk

CHP Adana Milletvekili Sümer, devletin her kademesinde görülen lüks tutkusunun bitmek bilmediğini belirterek şöyle devam etti: “Dünyada en fazla kamu aracı olan ülkeyiz. Makam arabası cenneti olduk. Ama milletin parasıyla yürütülen bu saltanatın sonu geldi. Tasarruf tedbirleri uygulayacağız denirken bu ne perhiz bu ne harcama.”