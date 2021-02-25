Lütfi Elvan’dan ekonomik reform açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabı üzerinde ekonomide gerçekleştirilecek reform çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Reform politikalarının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını belirten Bakan Elvan, “2021 yılı reformlar yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomide yeni dönemin yol haritasını belirlemek için bir zirve gerçekleştirilmişti.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılmıştı.