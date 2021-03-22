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Lütfi Elvan’dan finansal istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada finansal istikrara vurgu yaparken, "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:47, 22/03/2021
HaberlerEkonomi
Lütfi Elvan’dan finansal istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik istikrarın ön koşularının fiyat istikrarı, finansal istikrar olduğunu söyledi.

“Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir” diyen Elvan,
“Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.” dedi.

SERBEST PİYASA MEKANİZMASINDA TAVİZ YOK

Elvan, şunları söyledi:

“Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.

Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.”

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Yayınlanma Tarihi:08:42,