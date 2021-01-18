Lütfi Elvan’dan ‘mali disiplin’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından bütçe rakamları ile ilgili açıklamada bulundu. 2020 yılında bütçe açığının öngörülen seviyenin altında kaldığını belirten Elvan, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

1-2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 18, 2021

Elvan şu ifadeleri kullandı:

2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz.

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.