Madem müdahale edecektin niye faiz indirdin

Merkez Bankası doların 17 lirayı aşmasıyla piyasalara müdahale etti. Ancak gün sonunda dolar yeniden yükselerek 17.20 lira ile rekorunu tazeledi. TCMB’nin faiz artışını devre dışı bırakması kaygıları büyüttü.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Enflasyon yüzde 30'a giderken Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'e indirdi. Faiz indirimi ile TL'yi serbest düşüşe bırakan TCMB, dün dolar 17 liraya ulaşınca piyasalara doğrudan müdahale etti. Böylece, dövize son 17 günde beşinci kez müdahale edildi. Öncekilerde olduğu gibi bu kez de rezerv satışlarıyla döviz kurlarında sürekli bir düşüş sağlanamadığı gibi oynaklık azalışı da elde edilemedi.

KİMSE ANLAM VEREMİYOR

Dolar müdahaleden önce %8'den fazla artarak 17.1452 lira seviyesine ulaşmıştı. Beşinci müdahalenin ardından kurda 16.1000 liraya kadar geri çekilme oldu ancak bu seviyelerde tutunamayıp yükselişini sürdürdü. 19.4301 lirayı gören Euro'da ise TCMB müdahalesi sonrasında 18.3140 seviyelerine geriledi. Dolar günü 17.2000 liradan, Euro ise 19.3000 liradan tamamlarken TCMB müdahalesinin tamamen boşa çıktığı görüldü. ‘Yeni Ekonomik Model' doğrultusunda faiz artışını seçenek dışı bırakan ekonomi yönetiminin, TL'deki değer kaybını rezerv satışı ile durdurma çabası sürdürülebilir olmadığı gibi sonuç da vermiyor. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirerek TL'yi savunmasız bırakan para politikası izleyip, ardından milyarlarca doları eritmesine anlam veremiyor. Ekonomistler TCMB'nin ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

5 günde 6.5 milyar $ buhar oldu

– Merkez Bankası, aralık ayında 4 günde toplamda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık rezerv satarak döviz kurlarına müdahale etti. Kaynaklar, dünkü müdahalenin ise 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Uzmanlar, TCMB'nin rezerv satışının piyasada alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ve kurun tekrar yukarıya çıktığını, dolayısıyla boşa rezerv harcaması yapıldığını belirtiyor.

‘Yeni model' TL'ye %22 değer kaybettirdi

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım 2021 akşamı TRT ortak yayınında “Yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” diyerek “Yeni Ekonomi Modeli” ifadesini ilk kez kullandı. Erdoğan'ın katıldığı yayının başlarında dolar 13.30 lira seviyesindeydi, aradan geçen 17 günde döviz soluksuz yükseldi. Dolar dün günü 17.20 liradan tamamladı. Yeni Ekonomi Modeli ile dolar 3.9 lira değer kazandı. Dolar kuru %30 yükseldi. Böylece TL, dolar karşısında 17 günde %22.6 değer kaybetti.