Maduro’nun yardımcısı ziyaret etmişti: Ahlatçı’nın altın şirketleri hızlı yükseldi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması 2020 sonuçları açıklandı.

Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş.’nin (EPİAŞ) 105,8 milyar TL’lik net satış rakamıyla zirvede yer aldığı listede, altın şirketi Ahlatçı’nın yükselişi de dikkat çekti. Pandemi yılı olan 2020’de Türkiye’de altın talebi, düşük faizli kredilerin ve TL’de hızlanan değer kaybının da etkisiyle belirgin şekilde artmıştı.

Ahlatçı Holding bünyesindeki Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., 41,5 milyar TL’lik net satış rakamıyla zirvede 7. sıraya yükseldi. Geçen yıl 8. sırada olan şirket, 2020’de cirosunu yüzde 19,4 oranında artırdı.

Ahlatçı Kuyumculuk, 2018’de 24,9 milyar TL’lik net satış rakamıyla Fortune 500’de 11. sırada yer almıştı. Şirket, iki yılda cirosunu yüzde 66,7 oranında artırmış oldu.

KÂRI İKİ YILDA YÜZDE 184 ARTTI

Ahlatçı Kuyumculuk’un 2020 yılında FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) bir önceki yıla göre yüzde 76,2’lük artışla 113,6 milyon TL’ye yükseldi. Şirket, Fortune 500’de FAVÖK sıralamasında 271. sırada yer aldı.

Şirket, FAVÖK kalemine göre, 2019’da 64,4 milyar TL ile 314. sırada, 2018’de 40 milyar TL ile 344. sırada yer almıştı. Şirketin iki yıllık FAVÖK artışı yüzde 184 arttı.

2018’DE OLAĞAN DIŞI SIÇRAMA

Ahlatçı Kuyumculuk’un sıçraması 2018 yılında oldu. 2017 yılında 445 milyon TL’lik cirosu olan şirket, 2018’de bu rakamı olağan dışı bir şekilde yüzde 5488 artırarak 24,9 milyar TL’ye yükseltti.

2018’de şirketin FAVÖK’ü de bir önceki yıla göre yüzde 113 artmıştı.

AHLATÇI METAL RAFİNERİ DE YÜKSELİŞTE

Ahlatçı Holding bünyesindeki bir diğer altın firması Ahlatçı Metal Rafineri A.Ş., 2020’de 31,5 milyar TL’lik net satış rakamıyla Fortune 500 listesinde 11. sırada yer aldı.

Şirket, 2018 yılında 23,4 milyar TL, 2019'da 26,7 milyar TL'lik net satış rakamlarıyla iki yıl üst üste 12. sırada yer almıştı.

2018'de 11,7 milyon TL, 2019'da 25,2 milyar TL FAVÖK elde eden şirket, 2020'de bu kalemde 15,4 milyar TL'ye geriledi ve FAVÖK sıralamasında Fortune 500'de 429. sırada yer aldı.

Ahlatçı Kuyumculuk gibi Ahlatçı Metal Rafineri de Fortune 500 listesinde 2018 yılında girdi. 2017 yılında şirketin net satış rakamı 1,3 milyar TL idi.

Şirketin net satışı 2017-2020 döneminde üç yılda yüzde 2349 oranında arttı.

MADURO'NUN YARDIMCISI ZİYARET ETMİŞTİ

Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ancak ABD yaptırımları nedeniyle ekonomisi çöken Venezuela, altını işlemek üzere yönünü Türkiye'ye çevirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorunlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 16 Ocak 2019 tarihinde Çorum'da Ahlatçı Holding'e ait altın rafinerisini ziyaret etmişti.

ABD'den Türkiye'ye 2019'da sık sık Venezuela ile altın ticareti yapmaması yönünde uyarılar gelirken, Ahlatçı Holding'in patronu Ahmet Ahlatçı konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Venezuela Devlet Başkanı Maduro ülkelerinde altın rafinerisi kurmak istediklerini anlatınca Cumhurbaşkanımız da beni yanına çağırdı. En modern rafinerinin Türkiye'de bizde olduğunu anlattı ve gelip rafineriyi incelemelerini tavsiye etti. Sonrasında Venezuela Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, bu yıl 16 Ocak'ta Türkiye'ye ziyareti sırasında bizim rafineride de incelemelerde bulundu ve gitti. Sonuçta bize Venezüella altını hiç gelmedi ve hiç işlemedik, ama işliyormuş gibi haberler çıktı. Bizim işimizde her şey kayıtlı ve her işlemin faturası var. Böyle bir işlem bizde hiç olmadı.”

‘ALTINLARI TÜRKİYE’DE RAFİNE EDİYORUZ’

Venezuela Maden Bakanı Victor Cano, Temmuz 2018’de yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarından dolayı ülkenin altınlarını İsviçre yerine Türkiye’de rafine ettiğini açıklamıştı ancak altınların Türkiye’de hangi rafineride işlendiği resmi olarak açıklanmamıştı.

Cano yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Venezuela Merkez Bankaları arasında bir anlaşma yapıldı. Bu ticareti müttefik ülkelerle yapıyoruz, hayal edin altınımızı İsviçre’ye göndersek ve yaptırımlardan dolayı altınımızı orada tutsalar ne olurdu” demişti.

RESMİ VERİLERE GÖRE 2018’DE ALTIN İTHALATI YAPILDI

Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi verilerine göre, Türkiye, 2018 yılında Venezuela’dan 901 milyon dolarlık altın ithal etti.

ABD’den gelen yaptırım tehditlerinin üzerine resmi olarak altın ithalatı son buldu.

Kayıtlar, en son 2021 yılı Ocak ayında Türkiye’nin Venezuela’dan 377 bin dolarlık altın ithal ettiğini gösteriyor.

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