Malezya ve Yunanistan menşeli taklit deri ithalatına dampinge karşı vergi uygulanacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, Çin menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli “poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi (PÜ suni deri)” soruşturma açılmasına ve söz konusu ürünün ithalatına kilogram başına, ürün cinsine göre 1 ve 2.2 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir AB, Türkiye'den ithal çelik ürünlerine damping vergisi getirdi

İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanlığı'ndan Suudilere damping soruşturması