Martta dış ticaret açığı 4.7 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, martta ihracatın 2020’nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

18 milyar 985 milyon dolarlık ihracatın, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Bakan Pekcan, “Bugüne kadar 1 ay içerisinde görülen en yüksek ihracat rakamını sağlayan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bu ihracatçımızın bir zaferidir. Emeği geçen, katkı sağlayan tüm firmalarımızı ihracatçılarımızı çalışanlarımızı tebrik ediyor kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız nezdinde tüm ihracat ailemizi kutluyorum.” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4.7 MİLYAR DOLAR

Pandeminin etkisi ile geçen yıl azalan ihracatın baz etkisini göz önünde bulundurarak en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının mart ayı ile bir karşılaştırma yapıldığında da yüzde 16,2 gibi oldukça yüksek bir artış olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, “İthalatımız ise mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur. Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020 Mart ayına göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemiştir.” açıklamasında bulundu.

Yılın ilk üç ayında ihracat geçen yılın ilk çeyreğe göre yüzde 17.3 artışla 50.02 milyar dolar, ithalat yüzde 9.7 artışla 61 milyar dolar oldu.