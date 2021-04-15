Maviye dönene kadar KÇÖ uzatılsın

Coronavirüs salgınının hızını kesebilmek için Türkiye üçüncü kez kısıtlamalara giderken, borç içindeki işletmeler salgın bitene kadar desteklerin devam etmesini istedi. Bayram sonuna kadar sürmesi beklenen kısıtlama kararları son 1 yıldır pandemi etkisi altında iş yapamayan işletmeleri yeniden büyük bir darboğaza itti.

DESTEK SÜRMELİ

Sektör temsilcileri bu noktada kredi ve vergi borçlarında erteleme olmak üzere ya yeniden KÇÖ desteğinin başlatılmasını ya da bu desteği ikame edecek nakdi yardımların devreye alınmasını istedi.

Salgının yarattığı tahribatı önleyecek desteklere ihtiyaç duyulduğunu anlatan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul'un rengi maviye dönene kadar özel sektörün KÇÖ'nün ya da bunu ikame edecek yeni bir varyant desteğe ihtiyaç duyduğu açıktır. Hükümetimizin hedeflerinde bir sapmaya neden olmayacak biçimde, vatandaşımıza doğrudan gelir desteği dahil, virüsün verdiği tahribatı hafifletecek destekleri artırmamız gerekiyor” dedi.

RUSYA DA VURDU

Rusya tarafından alınan uçuş yasaklarının sektöre 1.5 milyar dolar kaybettireceğine işaret eden Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi tüm umudumuz, hükümetimiz tarafından KÇÖ'nün tekrar devreye alınması başta olmak üzere işletmelerin vergisel ödevlerinin ötelenmesi, Kredi Garanti Fonu ve banka kredileri gibi finansman sorunlarının acil eylem planı kapsamında çözüme kavuşturularak geleceklerini teminat altına alacak uygulamaların devreye sokulması yönünde olacak.”

3.8 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI

Martta sona eren KÇÖ ile çalışanlara brüt ücretlerinin yüzde 60'ı kadar ve brüt asgari ücretin yüzde 150'sine kadar ödeme yapılıyordu. Böylece çalışanın eline 2.100 TL ile 5.300 TL arasında bir ödenek geçiyordu. Salgının başlangıcından bu yana toplam 3.8 milyon işçi KÇÖ'den yararlandı. Zorunlu ücretsiz izne mahkum edilen çalışanlar ise günde 47 TL nakdi ücret desteği ile yetindi.

Çalışanlara asgari ücret kadar nakdi destek verilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yeme-içme sektörüne verilen prim desteğinin tüm esnafı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini aktararak, çalışanlara da nakdi destek verilmesini istedi. KÇÖ'nün sona ermesi nedeniyle esnafın yanındaki çalışanının maaşını ödeyemediğini dile getiren Palandöken, şunları söyledi:

“Ramazanda kapatmak 6 ay kapanmaya eş değer çünkü esnafın en çok iş yaptığı dönem. Artık KÇÖ değil de çalışanlara asgari ücret kadar bir destek verilmeli. Bu para zaten ekonomiye geri dönüyor. Çalışanların aileleri, harcamaları var. Ayrıca esnafın borçları süresiz ve faizsiz ertelenmeli. Bütün kredi borçları salgın sona erip piyasa normalleşinceye kadar ötelenmeli.”