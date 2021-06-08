Mayısta en çok altın kazandırdı, en çok mevduat kaybettirdi

TÜİK, ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2021’ verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta aylık bazda en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 0,33 oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,03, Amerikan doları yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, Amerikan doları yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.



ÜÇ AYLIKTA DA BİRİNCİ ALTIN

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIKTA BORSA LİDER

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA DA BORSA BİRİNCİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 2,86, külçe altın yüzde 6,34, Amerikan doları yüzde 12,94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,10 ve DİBS yüzde 27,69 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 15,26, külçe altın yüzde 11,12 ve Amerikan doları yüzde 3,29 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,39 ve DİBS yüzde 14,21 oranlarında kaybettirdi.

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