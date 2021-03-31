MB’de başkan değişimi kur krizine sürüklüyor

Türkiye son 2.5 yılda üçüncü kur krizini yaşıyor. Ağustos 2018'deki kur krizini tetikleyen, Washington ile Ankara arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimliydi. İkincisi ise her ne kadar bir süre Merkez Bankası (TCMB) rezervleriyle engellenmeye çalışılsa da Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve TCMB Başkanlığı'na Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanmasıyla sonuçlandı.

20 Mart'ta ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 ay içinde üçüncü kez Merkez Bankası Başkanı görevden alınınca ülke yeni bir kur krizi ile karşı karşıya kaldı. 6 Temmuz 2019'da Murat Çetinkaya faizi artırdığı için, 7 Kasım 2020'de Murat Uysal faizi düşürüp dövizi düşüremediği için, en son Naci Ağbal da 20 Mart 2021'de faizi gereğinden fazla artırdığı gerekçesiyle TCMB Başkanlığı koltuğundan indirildi. Piyasalara dost, Ortodoks politikalara dönen Ağbal'ın gidişi Merkez Bankası kredibilitesinde bu kez öyle derin bir güven kaybı yarattı ki, yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun “piyasa dostu” mesajları yangını söndürmeye yetmiyor.

Dolar dün 8.4605 lirayı, Euro ise 9.9175 lirayı test ederken, döviz kurları Albayrak'ın istifası ile sonuçlanan rekor seviyelere de geri döndü. TL, 19 Mart'tan bu yana yüzde 14.4 değer kaybetti. Dolar dün 8.3080 liradan, Euro ise 9.7550 liradan günü tamamladı.

YÖNETİLMESİ ZOR

Ekonominin son 2.5 yılda yaşanan üçüncü kur krizine bu kez yüksek faiz ve düşük rezervle yakalandığını ifade eden Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ekonomist Özlem Derici Şengül, piyasalarla aşılması çok zor bir güven krizi yaşandığını belirterek “Durum yönetilmesi zor bir hal aldı” dedi.

KONTROLÜ YOK

Bluebay Asset Management'in yöneticisi Ekonomist Timothy Ash ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politika açıklamalarının Ağbal ile aynı olduğuna dikkat çekerek, “Faiz oranları üzerinde sıfır kontrole sahip olduğunuzu bildiğimiz halde, piyasa söylediklerinize neden inansın, Erdoğan politika faizlerini belirliyor” yorumunu yaptı.

Risk primi yükseldikçe pozisyon azaltıyorlar

Piyasaların Berat Albayrak'ın kabinede yeniden görev alıp almayacağını görmek istediğini belirten ekonomist Özlem Derici Şengül, yurtiçi risklere ilave küresel piyasalarda da koşulların gelişmekte olan ülkelerin aleyhine kaygan bir zeminde işlediğini kaydetti. Şengül, “Sıcak para daha yüksek getiri vadeden ABD piyasalarına yöneliyor. Türkiye risk primi yükselen bir ülke olduğu için herkes pozisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Umarım, daha da derinleşip tamamen kontrolün yitirildiği bir noktaya gitmeyiz” dedi.