Medya dünyasının iki devi bir araya geliyor: Warner Media ve Discovery birleşiyor

Uzun süredir rakip olan Discovery ve AT&T bünyesindeki Warner Media'nın Disney + ve Netflix’i ele geçirmek için birleşmeyi düşündükleri ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre, görüşmeler son aşamaya geldi ve bugün içerisinde birleşmenin duyurulabileceği belirtildi.

AT&T, son yıllarda benimsediği aynı çatıda toplama stratejisi kapsamında 2018’de 81 milyar dolarlık Time Warner’ı da devralmıştı.

Reuters verilerine göre, AT&T'nin Game of Thrones ile yıldızını parlatan HBO kolu 63 milyon aboneye sahip. Discovery'nin ise ve Animal Planet ile beraber 88 milyon abonesi var.

Görüşme haberlerinin, corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkisi ve ücretli TV aboneliklerinin iptal edilmesi konuşulurken gelmesi dikkat çekti.