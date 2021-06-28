Meksikalı milyarderden Bitcoin çıkışı: Bankamda kripto para kullanılabilecek

Meksika’nın en zenginlerinden biri olan milyarder yatırımcı Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

“HER YATIRIMCI BULUNDURMALI”

Pliego, milyarder Michael Saylor’ın Bitcoin’e yatırım tavsiyesi yaptığı twitine yanıt verdiği paylaşımında “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” ifadelerini kullandı.

Saylor’ın paylaşımında Pliego’nun itibari para birimlerine yönelik eleştirileri mevcut. Pliego videoda itibari para birimlerinin sahtekarlık ve kokuşmuşluk olduğunu ve her yatırımcının portföyünde Bitcoin bulunması gerektiğini ifade ediyor.

MEKSİKA’NIN ÜÇÜNCÜ EN ZENGİNİ

Pliego geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda portföyünün yüzde 10’unu kripto paraya yatırdığını ifade etmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksikalı zenginin serveti bu yıl 2,8 milyar dolar artarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Perakende, bankacılık ve yayıncılık sektöründe faaliyet yürüten Pliego şuan Meksika’nın en zengin üçüncü kişisi.

BİTCOİN’DE SON DURUM

Bitcoin bu yıl Nisan ayında tarihi zirvesi olan 60 bin dolar seviyelerini gördükten sonra düşüşe geçmiş, geçtiğimiz hafta 30 bin doların altını görmüştü. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bugün itibariyle Pliego’nun 34 bin doların üstünde işlem görüyor.

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