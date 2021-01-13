Memur-Sen, Bakan Elvan ile görüştü, zam istedi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kamu görevlilerine yapılacak zam 7.36 olarak belirlenmişti. Buna mukabil Genel Başkan Ali Yalçın ise hem televizyon programlarında hem de sosyal medya hesabı üzerinden zammın yetersizliğine dikkat çekmişti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette de Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam beklentilerini aktardı.

“GERÇEK ENFLASYONUN BU OLMADIĞINI BİLİYORUZ

Yalçın, “Açıklanan 14.6'lık bir enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz 9.21 arttı. Asgari ücret ise 21.56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz” dedi.

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KAMUDA İSTİHDAM MODELİ KADROLU OLMALI

Ziyarette kamuda sözleşmeli istihdam üzerine de konuşuldu. Yalçın, kamuda sözleşmeliliğin son bulması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmelilik son bulmalı, kamuda istihdam modeli ‘kadrolu' olmalıdır.”

EK ÖDEMELERDEKİ BELİRSİZLİKLER GİDERİLMELİ

Yalçın, sağlık çalışanlarının taleplerini de Bakan Elvan'a iletti. Sağlık çalışanlarının cansiparane bir şekilde sahada mücadele ettiklerini ifade eden Yalçın, “Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli” diye konuştu.