Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Çalışma Bakanımızla beraber masada 2022 yılı içerisinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin çalışılarak tamamlanması ve karara dönüştürülüp hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

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Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 NO’lu Şubesi tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

* Ana muhalefet lideri geçen gün bir açıklama yapmış, dikkatimi çekti. Diyor ki; ‘Helalleşeceğiz’ Sendika Başkanı olarak ben buradan sayın başkana söylüyorum; pandemi sürecinde biz kendisiyle sanal ortamda toplantı yaptık.

* ‘Sayın başkan, belediye başkanlarınız 754 kişiyi işten attılar. Size listeyi gönderiyorum. Bunlar için takipçi olun’ dedik. Siz de ‘hiçbir emekçinin ekmeğine dokunulmayacak, garantisi biziz, varsa bir şey bize gelsin demiştiniz’ dedi.

* Ama hâlâ onların hakkı iade edilmedi. Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar. Oradan bir helalleşsinler. Burada emekçinin ekmeğiyle oynanıyor. Güvencesiz sistemi doğru bulmuyoruz. Onun için iş güvencesi konusunu önemsiyoruz.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda ise şunları söyledi:

* Son toplu sözleşmede iki önemli hususun aynı zamanda toplu sözleşme kararına dönüşmesine vesile olduk. Birisi 3600 ek gösterge diğeri ise sözleşmelilerin kadro beklentisinin karşılanması konusunda bir komisyon kurularak çalışılması hadisesi.

* 3600 ek gösterge bizim 6 toplu sözleşmedir masaya taşıdığımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde 4 meslek grubu üzerinde ve yöneticiler boyutunda 5 alanını kapsayacak şekilde cümle kurduğu bir alanken, bu toplu sözleşme masasında biz bunu masada karara dönüştürdük.

* Çalışma Bakanımızla beraber masada 2022 yılı içerisinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin çalışılarak tamamlanması ve karara dönüştürülüp hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Bu yıl bu iş bitecek.

* Biz istiyoruz ki tüm kamu görevlilerini ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarını tamamını düzeltecek şekilde toparlayalım ve genel bir memnuniyete vesile olalım. DHA

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