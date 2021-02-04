Memur ve emekli zammının yarıdan fazlası 1 ayda eridi

Memur ve memur emeklilerine yılın başında verilen yüzde 3 oranındaki reel zammın yarısı daha ilk ayda uçup gitti. Ocak enflasyonu yüzde 1.68 çıkınca, memur ve emekliye ocakta verilen her 100 liralık zammın 56.7 lirası şubatta enflasyonla geri alındı.

64 TL UÇTU GİTTİ

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, en düşük dereceli memurlara yıl başında 114 lira zam verildi. Enflasyon bu zammın 64 lira 84 kuruşunu bir ayda geri aldı. Memurun elinde sadece 49 lira 52 kuruş kaldı. En düşük dereceli memur emeklisine ocak ayında verilen 81.5 liranın 46 lira 24 kuruşunu ocak enflasyonu kaptı. Emeklinin zammından geriye 35 lira kaldı. Dar gelirlinin zamla gelen alım gücü yarıdan fazla azaldı.

EMEKLİ CEPTEN YEDİ

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ocak ayında reel zam yapılmadı, sadece 2020 yılının ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 8.36 oranında enflasyon telafisi yapıldı. Dar gelirli milyonlarca emekli reel zam alamadığı için zamdan değil direkt maaştan kayba uğradı. Ocak ayında bin 500 lira aylık alan emekli şubat 25 lira kayba uğradı. Bin 500 liranın alım gücü bin 475 lira seviyesine düştü. En düşük esnaf emeklisinin alım gücü 27 lira, çiftçi emeklisinin alım gücü bir ayda 26 lira birden azaldı.