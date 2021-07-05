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Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak

Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin altı aylık maaş zammı netleşti.

Güncellenme: 10:38, 05/07/2021
HaberlerEkonomi
Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak

Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve emeklinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya  çıkacak

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya yükselecek.

Ayrıntılar geliyor…

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Yayınlanma Tarihi:10:31,