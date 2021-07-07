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Merkez 5 ay sonra ilk kez Botaş’a döviz sattı

Naci Ağbal döneminde sıfırlanan Merkez Bankası'nın Botaş'a döviz satışları, beş aylık aranın ardından haziranda tekrar başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:25, 07/07/2021
HaberlerEkonomi
Merkez 5 ay sonra ilk kez Botaş’a döviz sattı

Merkez Bankası (TCMB), beş aylık aranın ardından haziranda Botaş’a döviz satışı yaptı. Bankanın verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde sıfır olan ‘enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışları’, haziranda 269 milyon dolar oldu.

Kasım 2020-Mart 2021 tarihleri arasındaki Naci Ağbal’ın başkanlık döneminde TCMB, swap hariç eksiye düşen döviz rezervlerindeki erimeyi durdurmak üzere Botaş’a döviz satışını durdurmuştu.

2020 yılında TCMB, Botaş’a toplamda 5 milyar 985 milyon dolarlık döviz satışı yapmıştı.

Kayıtlara göre, banka, haziran 1 milyar 875 milyon dolarlık da döviz alımı yaptı.

25 Haziran itibarıyla TCMB’nin swap hariç net rezervi, eksi 45,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

PARA VE KUR POLİTİKASI METNİNDE İLAN EDİLMİŞTİ

TCMB’nin yayımladığı ‘2021 yılı para ve kur politikası metninde’ şu ifadeler yer almıştı:

“Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir.”

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