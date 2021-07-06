Merkez Bankası açıkladı: TL rekor düşük değere geriledi

Son yıllarda sert değer kaybı yaşayan TL, haziran ayında tarihi dip seviyeye geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2003=100), 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 düşüşle 59,77 endeks değerine geriledi ve Ocak 1994’e kadar giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

100 endeks değeriyle 2003 yılının baz alındığı TÜFE gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru da Haziran 2021’de 49,94 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.

Türk lirası, son yıllarda dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinin başında geliyor. TL’deki değer kaybı enflasyonu artırırken, Türkiye giderek yabancılar için daha ucuz, kendi vatandaşları için daha pahalı hale geliyor.

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