Merkez Bankası: Zamların etkisi ocak ayında görülecek

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında yüzde 1.25 artarak 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlayan enflasyona ilişkin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunları belirtti:

*Ocak ayında, (enerji) grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek.

*Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürmüştür.

*Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretti.

*Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi.

*Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kaldı.

*Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürdü.

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaza zam