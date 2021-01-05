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Merkez Bankası: Zamların etkisi ocak ayında görülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık fiyat gelişmeleri raporunda elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu zamlarının ocak ayında enflasyona yansıyacağını belirtildi.

Güncellenme: 10:59, 05/01/2021
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası: Zamların etkisi ocak ayında görülecek

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında yüzde 1.25 artarak 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlayan enflasyona ilişkin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunları belirtti:

*Ocak ayında, (enerji) grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek.

*Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürmüştür.

*Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretti.

*Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi.

*Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kaldı.

*Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürdü.

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Yayınlanma Tarihi:10:38,