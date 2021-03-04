Merkez Bankası enflasyon raporunu paylaştı

Merkez Bankası’nın dün açıklanan ve yıllık yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye gelen enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:

*Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0.91 oranında arttı, yıllık enflasyon 0.64 puan yükselişle yüzde 15.61 olarak gerçekleşti.

*Uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etti.

EN BELİRGİN KATKI TEMEL MAL VE GIDADA

*Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde yükselirken, bu artışa en belirgin katkı temel mal ve gıda gruplarından geldi.

*Bu dönemde, birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemesiyle dayanıklı tüketim malları ve diğer temel mallarda fiyatlar ılımlı bir seyir izlerken, giyim yıllık enflasyonundaki yükseliş devam etti.

*Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde artarken, bu gelişmede alt kalemler itibarıyla çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın süregelen yansımaları, et fiyatları ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının etkisi öne çıktı.

0.4 PUAN YÜKSELTİCİ ETKİ YAPTI

*Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın, döviz kuru gelişmeleri ve eşel mobil uygulaması neticesinde aylık bazda sınırlı bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu düşük baz nedeniyle yükseldi.

*B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları yükselirken, eğilimleri temel mallar kaynaklı olarak geriledi.

*Ocak ayında tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin şubat ayı itibarıyla enflasyon patikasına 0.4 puan yükseltici etki yaptığı hesaplanmakta.

*Bu etkinin, nisan ayında 0.5 puana ulaştıktan sonra kademeli olarak azalarak, yıl sonu itibarıyla ortadan kalkacağı öngörülmekte.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı