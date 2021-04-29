Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye yükseltti. Ocak sonunda açıklanan yıl sonu tahminine göre 2,8 puanlık artış kaydedildi.

Enflasyon tahminleri 2022 yılı sonu için yüzde 7,5, 2023 yılı sonu için yüzde 5 olarak açıklandı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun nisanda zirveye çıktıktan sonra gerilemeye başlamasını beklediklerini açıkladı.

Kavcıoğlu, 2021 yılının ikinci enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı seyir, güçlü talep, tedarik arz kısıtları, enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmekte

* Enflasyon eğilimi Nisan’da da iyileşmeye devam etmekle birlikte yüksek düzeylerini koruyacağını öngörmekteyiz

* Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon rakamları henüz arzu edilen seyre işaret etmemekte

* TÜFE’deki ağırlık güncellemesinin Ocak tahmin patikasına etkisi Nisan’da 0.5 puana ulaştıktan sonra kademeli azalarak yıl sonunda ortadan kalkacak

* Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken eğilimleri bir miktar iyileşmeyle birlikte yüksek seyretmeye devam etti.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar ve kripto para açıklaması