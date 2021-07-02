Merkez Bankası enflasyonda düşüş beklentisini koruyor

İki kaynağın verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini, ancak yıl sonu beklentilerini değiştirmelerini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Enflasyon Mayıs ayında salgın hastalık tecritlerinin sıkılaştırılması sonucu beklenmedik şekilde %16.59’a gerilemiş olsa da Haziran’da tekrar %17’ye yükselmesi bekleniyor. Veri Pazartesi günü açıklanacak.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ GELİYOR

Kavcıoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde bankaların zorunlu karşılıklarda her varlık için o varlık cinsinden zorunlu karşılık tutmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

TCMB TL zorunlu karşılıkların bir kısmını döviz olarak tutma imkanını birkaç ay sonra kaldıracak. Ancak bankalar hâlâ TL zorunlu karşılıklar için altın tutabiliyorlar.

YILSONU ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yatırımcı toplantısında enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başı olacağı beklentisini koruduklarını söyleyen Kavcıoğlu, enflasyonda aylık oynamaların yılsonu beklentileri değiştirmediğiniifade etti.

Kavcıoğlu, “Politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecek” dedi.

SWAP ANLAŞMALARI

Kavcıoğlu mevcut enflasyonun yeni bir faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği sorusuna ise, “Önümüzdeki patika bize bunu göstermiyor, belki enflasyonda Temmuz’da yükselme olur ama sonra düşüş bekliyoruz; eğer enflasyonda sürpriz olursa, bu gelişme ne karar gerektiriyorsa PPK’da o kararı alırız” cevabını verdi. (Reuters)

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