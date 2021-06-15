Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi gün?

Merkez Bankası tarafından her yıl yayınlanan takvime göre Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı bu hafta açıklanacak. Alınacak politika faizi kararı piyasaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran’da toplanarak haziran ayı faiz kararını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİN YÜKSELTTİ

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 iken, bu anket döneminde 8,95'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 iken, bu anket döneminde 9,23 oldu.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,99 ve yüzde 10,16 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

2021 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 57 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.