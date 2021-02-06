Merkez Bankası ‘olağanüstü’ adım atmayınca Hazine açık verdi

Hazine 2021 yılı ocak ayına, geçmiş yıllardaki ocak aylarına kıyasla rekor nakit açığıyla başladı.

Bu gelişmede, rekor düzeyde faiz ödemesi yapılmasının yanı sıra, son iki yılda olağanüstü genel kurul toplayarak kâr transferini öne çeken Merkez Bankası'nın (TCMB), 2021 yılı Ocak ayında bu yola gitmemesi etkili oldu.

Ocak 2019'da 3 milyar TL, Ocak 2020'de 22,7 milyar TL nakit fazlası veren Hazine, Ocak 2021'de 26,1 milyar TL açık verdi.

MERKEZ İKİ YILDIR OCAKTA PARA AKTARIYORDU

Hazine'nin 2019 ve 2020 yılında ocak aylarında nakit fazlası vermesinde, TCMB'nin olağanüstü genel kurul yaparak normalde nisan aylarında yaptığı kâr transferini ocak ayına çekmesi etkili olmuştu.

TCMB, Hazine'ye Ocak 2019'da 33,8 milyar TL, Ocak 2020'de 40,5 milyar TL ‘temettü avansı' ve ‘ihtiyat akçesi' ödemesi yapmıştı. Bu sayede, söz konusu iki yılın ocak aylarında Hazine nakit fazlası verdi.

Ancak bu yıl ocakta TCMB, bu yola gitmedi ve Hazine'nin gelirinde sert düşüş yaşandı.

TCMB’de önceki başkan Murat Uysal, 7 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış, yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.

FAİZ ÖDEMELERİNDE REKOR

Hazine'nin ocak ayı geliri Ocak 2020'da 119,8 milyar TL olurken, bu rakam Ocak 2021'de 91,6 milyar TL'ye geriledi.

Hazine'nin giderleri ise 97,2 milyar TL'den 117,7 milyar TL'ye yükseldi. Bu yükselişte Hazine'nin faiz giderlerinin bu dönemde 7,6 milyar TL'den 21,1 TL'ye yükselmesi etkili oldu.

TCMB'NİN KÂRI GERİLEDİ

TCMB'nin kârı, bankanın internet sitesindeki elektronik veri dağıtım sisteminde haftalık vaziyet verileri içinde görülebiliyor.

Bankanın vergi öncesi kârı, 2019'da 57,7 milyar TL olurken, bu rakam 2020'de 31,5 milyar TL'ye geriledi.

TCMB, kâr ve ihtiyat akçesi olarak Hazine'ye 2020'de 44,5 milyar TL para transfer etmişti. Buna 11,1 milyar TL'lik kurumlar vergisi de eklendiğinde rakam 55,6 milyar TL'ye yükselmişti.

Bu sene TCMB'nin aktaracağı para geçen yıla göre belirgin şekilde azalmış olacak.

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