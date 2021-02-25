Merkez Bankası PPK özetlerini paylaştı

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini yüzde 17 seviyesinde tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısında ilişkin özetlerde ön plana çıkanlar şöyle:

*Öncü verilerle de teyit edildiği üzere, haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisinin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarılmasının hizmet enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü etkisi not edildi.

*Enflasyon beklentileri Ocak ayının ardından Şubat ayında da gerilemiş, ancak yüksek seviyelerini korumuştur.

YIL ORTASINA KADAR YUKARI YÖNLÜ ETKİ

*Kurul, tüketici fiyat endeksindeki ağırlık değişiminin Ocak Enflasyon Raporu tahmin patikasına etkilerini değerlendirdi.

*Başta gıda ve temel mallar olmak üzere yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği grupların ağırlığındaki artışın yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği not edilmiştir.

*Yıllık enflasyon üzerindeki ağırlık etkisinin, Nisan ayı itibarıyla 0.5 puan civarına ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde kademeli bir şekilde gerileyerek yıl sonuna doğru ortadan kalkacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

KREDİ BÜYÜMESİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

*Kurul TL’deki değerlenmeye rağmen enflasyonist baskıların sürmesinde emtia fiyatlarının önemli rol oynadığına işaret etti ve önümüzdeki aylara ilişkin yukarı yönlü riskleri yineledi.

*Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmekte.

*Bazı Kurul üyeleri, enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeylere bağlı olarak bireysel kredi talebinin halen güçlü seyrettiğinin altını çizerek para politikasındaki sıkılaşmanın etkilerinin henüz yeterince hissedilmediği değerlendirmesini yinelemiştir. Bu kapsamda kredi büyümesi ve kompozisyonuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.

BİREYSEL KREDİLERDE YUKARI YÖNLÜ İVME GÖZLENMEKTE

*Altın ithalatı ocak ayı ortasından itibaren tarihsel ortalamalarına gerilemiştir.

*Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecek.

*Bu doğrultuda, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecek.

*Son dönemde emtia fiyatlarında gözlenen belirgin yükselişin enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu risklerin fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentileriyle etkileşimi yakından takip edilecek. Buna ek olarak, bireysel kredilerde yakın dönemde yukarı yönlü bir ivme gözlenmekte.

*Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE BİR MİKTAR DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

*Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecek.

*Para politikası duruşunun para piyasalarına yansımaları mercek altına alındı.

*Yakın dönemde kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş gözlendi.

*Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için TL zorunlu karşılıklarda artış yapılması ihtiyacı olduğunu belirtti.

*Yine aynı amaçla, zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis edilmesine imkân veren Rezerv Opsiyonu Mekanizması dâhilindeki oranların aşağı çekilmesi hususu tartışıldı.

*Kurul, parasal duruşun belirlenmesinde kullanılan yegane aracın politika faiz oranı olduğunu, zorunlu karşılık oranlarının ise politika faiziyle belirlenen parasal duruşun mevduat, kredi ve diğer para piyasalarına aktarımını etkileyen bir araç olduğunu vurguladı.